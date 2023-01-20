Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 20 января 2023Мир

ЕС создаст коалицию для давления на Германию по вопросу танков

Politico: группа стран ЕС создаст коалицию для давления на ФРГ по вопросу танков для Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Группа стран Европейского союза (ЕС) создаст коалицию для давления на Германию по вопросу поставок боевых танков Leopard Украине. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, ряд стран союза намерены объединить усилия, чтобы убедить Берлин разрешить им отправить Киеву свои танки немецкого производства. Предполагается, что инициатором этого процесса является Польша. Процесс давления на ФРГ планируют начать на встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн.

Politico пишет, что такое решение стран ЕС — это часть масштабной кампании США и западных союзников, призванной убедить власти Германии изменить свое мнение по вопросу о танках.

Ранее стало известно, что главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Киеву танков. Уточняется, что министры не смогли прийти к соглашению относительно того, кто первый поставит Украине технику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украине предрекли раздел и значительное сокращение территории
Поставки российского газа через Украину упали
В США заявили о бессмысленности снабжения Украины оружием
Россиянка отсудила у клиники 1,5 миллиона рублей из-за ягодиц «как у Кардашьян»
В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера
Огромная очередь у станции метро «Некрасовка» в Москве попала на видео
Пригожин прислал кувалду члену Госдумы
В Ассоциации банков отреагировали на идею запретить работу коллекторов
Обворовавшие более 100 россиян сотрудники интерната предстанут перед судом
Отдых в Краснодарском крае резко подорожал в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.