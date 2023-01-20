ЕС создаст коалицию для давления на Германию по вопросу танков

Politico: группа стран ЕС создаст коалицию для давления на ФРГ по вопросу танков для Киева

Группа стран Европейского союза (ЕС) создаст коалицию для давления на Германию по вопросу поставок боевых танков Leopard Украине. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, ряд стран союза намерены объединить усилия, чтобы убедить Берлин разрешить им отправить Киеву свои танки немецкого производства. Предполагается, что инициатором этого процесса является Польша. Процесс давления на ФРГ планируют начать на встрече контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн.

Politico пишет, что такое решение стран ЕС — это часть масштабной кампании США и западных союзников, призванной убедить власти Германии изменить свое мнение по вопросу о танках.

Ранее стало известно, что главы Минобороны Соединенных Штатов и Германии Остин Ллойд и Борис Писториус поспорили из-за передачи Киеву танков. Уточняется, что министры не смогли прийти к соглашению относительно того, кто первый поставит Украине технику.