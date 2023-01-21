Медведев назвал конфликт с украинскими нацистами новой Отечественной войной

Медведев назвал конфликт с нацистами на Украине и Европой новой Отечественной войной

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине и в Европе можно назвать новой Отечественной войной, в которой Россия одержит победу. Об этом он высказался в своем Telegram.

Бывший президент России ответил главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, который призвал западные страны вооружать Украину, вспомнив о стойкости России в войнах с армиями Наполеона и Адольфа Гитлера. Медведев назвал молодцом «Борреля с потухшим лицом».

«[Боррель] вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», — написал Медведев.

Боррель также подчеркивал, что Евросоюз не принимает и не собирается принимать участие в конфликте на Украине. Он также напомнил, что украинский конфликт начался еще в 2014 году, а Европа до последнего момента пыталась избежать войны.