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12:24, 21 января 2023Россия

Медведев назвал конфликт с украинскими нацистами новой Отечественной войной

Медведев назвал конфликт с нацистами на Украине и Европой новой Отечественной войной

Фото: Виталий Тимкив / РИА новости

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине и в Европе можно назвать новой Отечественной войной, в которой Россия одержит победу. Об этом он высказался в своем Telegram.

Бывший президент России ответил главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, который призвал западные страны вооружать Украину, вспомнив о стойкости России в войнах с армиями Наполеона и Адольфа Гитлера. Медведев назвал молодцом «Борреля с потухшим лицом».

«[Боррель] вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», — написал Медведев.

Боррель также подчеркивал, что Евросоюз не принимает и не собирается принимать участие в конфликте на Украине. Он также напомнил, что украинский конфликт начался еще в 2014 году, а Европа до последнего момента пыталась избежать войны.

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Варвара Кошечкина
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