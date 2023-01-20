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17:08, 20 января 2023Мир

Боррель вспомнил Наполеона и Гитлера в разговоре о России и Украине

Боррель вспомнил войну России с Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину

Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал западные страны вооружать Украину, вспомнив о войнах России с армиями Наполеона и Адольфа Гитлера. Цитату приводит РИА Новости.

«Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны», — рассказал он.

Ранее дипломат говорил, что запасы оружия, поставляемого Украине, истощаются.

Боррель также подчеркивал, что Евросоюз не принимает и не собирается принимать участие в конфликте на Украине. Он также напомнил, что украинский конфликт начался еще в 2014 году, а Европа «до последнего момента пыталась избежать войны».

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Виктория Кондратьева
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