В Госдуме оценили обещание Зеленского не использовать F-16 для атак по России

Депутат Новиков: обещание Киева не использовать F-16 для атак по России — дымовая завеса

Обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские истребители F-16 для атак по территории России — это дымовая завеса. Так оценил обещание украинского лидера первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Джо Байден заявил о получении от украинского коллеги гарантии того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать истребители четвертого поколения F-16 для продвижения на территорию России. Также Байден подчеркнул, что F-16 будут нужны Украине не в ближайшее время, а в более отдаленной перспективе.

Ничем иным, как дымовой завесой, под которой в итоге на территории Украины появляются все новые и новые виды вооружений, это считать нельзя Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Мы уже устали от обещаний западных господ, которые настаивают на том, что все новые и новые виды смертоносного оружия, которое они поставляют Зеленскому, не будут бить по территории России. Также комично звучат их попытки побудить господина Зеленского делать соответствующие заявления», — заявил Новиков.

Депутат напомнил, что за время проведения специальной военной операции на Украине Россия уже не раз слышала со стороны Запада фразы о том, что те или иные виды вооружений поставляться не будут.

«А уже через несколько месяцев они оказывались в арсенале Вооруженных сил Украины. Так что все это не более чем политические игры, которые уже не могут обмануть Россию и ее граждан, но нацелены на то, чтобы продолжать обманывать западное общество», — заключил парламентарий.

Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев надеется на поставки западных партнеров, в том числе — на «несколько десятков» истребителей F-16.

20 мая глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что западные страны приняли положительное решение о передаче истребителей F-16. По его словам, сейчас союзники решают логистические вопросы.

