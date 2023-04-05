Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — заверил он.

При этом Кирби отметил, что Вашингтон дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность проведения военных действий в Крыму, республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях для захвата этих территорий.

В своем выступлении координатор Белого дома предпочел умолчать о многочисленных обстрелах Курской, Белгородской и Брянской области со стороны Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы необходимо как можно быстрее интегрировать в единое правовое пространство страны. «Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторические российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — объяснил глава государства.