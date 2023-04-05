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22:19, 5 апреля 2023Мир

США позволили Украине наносить удары по новым регионам России

Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — заверил он.

При этом Кирби отметил, что Вашингтон дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность проведения военных действий в Крыму, республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях для захвата этих территорий.

В своем выступлении координатор Белого дома предпочел умолчать о многочисленных обстрелах Курской, Белгородской и Брянской области со стороны Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые российские регионы необходимо как можно быстрее интегрировать в единое правовое пространство страны. «Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторические российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — объяснил глава государства.

Марина Совина
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