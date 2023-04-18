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02:38, 18 апреля 2023Мир

Пентагон обеспокоился из-за возможных ударов ВСУ вооружениями США внутри России

Пентагон заявил о беспокойстве из-за возможных ударов ВСУ вооружениями США внутри России

Фото: Tom Brenner / Reuters

Заместитель главы Пентагона США по политическим делам Колин Каль заявил, что страна выразила обеспокоенность из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить поставляемое Киеву американское вооружение для ударов по территории России. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

По словам замглавы Минобороны США, президент Джо Байден также дал ясно понять, что, хотя Вашингтон «делает все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну».

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России, но не помогают Украине в проведении военных действий за пределами своей территории.

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Марина Совина
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