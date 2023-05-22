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21:47, 22 мая 2023Россия

Раскрыты имена напавших на Белгородскую область диверсантов

Shot: одним из напавших на Белгородскую область диверсантов оказался осквернитель кладбищ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Одним из участников нападения на Белгородскую область стал Алексей Левкин, солист неонацистской блэк-метал-группы «Молот Гитлера». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он объявлен в розыск по линии МВД. В России Левкин был осужден за серию преступлений, в том числе за осквернение еврейских и мусульманских кладбищ. Также его обвиняли в убийствах. Позднее он вступил в украинскую националистическую бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Еще один опознанный диверсант — Илья Богданов, выяснил военный корреспондент Юрий Котенок. Богданова также подозревают в нападении на Брянскую область 2 марта.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

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Марина Совина
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