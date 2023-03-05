МВД внесло в базу розыска соучастника теракта в Брянской области

МВД внесло в базу розыска предполагаемого соучастника теракта в Брянской области

В базу розыска МВД России была внесена карточка Ильи Богданова, который, предположительно, является соучастником организации теракта в Брянской области. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в базу внесен Илья Богданов 1988 года рождения. Указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако не уточняется, по какой именно.

Кроме того, имя Богданова в настоящее время значится и в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как отмечает агентство, после атаки диверсантов в Брянской области ряд СМИ сообщал, что к нападению может быть причастен некий Илья Богданов. В частности, ряд Telegram-каналов публиковал видео, на которых можно было заметить похожего на него человека.

3 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. В результате нападения погиб один местный житель, а также был ранен ребенок.