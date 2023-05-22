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17:07, 22 мая 2023Бывший СССР

Киев опроверг причастность к вторжению диверсантов в Россию

Офис президента Украины опроверг причастность к вторжению диверсантов в Россию
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг в Twitter причастность Киева к вторжению диверсантов на территорию России.

«Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, однако не имеет к этому никакого отношения. Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — написал он.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о заходе украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа. Их ликвидацией занялись российские войска, погранслужба, Росгвардия и ФСБ, в регионе введен план «Перехват».О случившемся доложено президенту России Владимиру Путину.

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Варвара Кошечкина
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