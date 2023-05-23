Губернатор Белгородской области заявил об ожидающих эвакуации раненых жителях

Губернатор Белгородской области Гладков: силовики не смогли дойти до двух раненых жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в населенных пунктах, куда зашли украинские диверсанты, остаются двое раненых жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока до них силовики не смогли дойти», — уточнил он, добавив, что на данный момент это остается первостепенной задачей. «Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — отметил Гладков.

Глава региона также сообщил, что контртеррористическая операция пока не завершена, в области проводятся необходимые действия со стороны силовых структур.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. Пострадали пять человек. По неофициальным данным, ранения получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с ранением голени.