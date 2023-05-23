Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:35, 23 мая 2023Россия

Губернатор Белгородской области заявил об ожидающих эвакуации раненых жителях

Губернатор Белгородской области Гладков: силовики не смогли дойти до двух раненых жителей

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в населенных пунктах, куда зашли украинские диверсанты, остаются двое раненых жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока до них силовики не смогли дойти», — уточнил он, добавив, что на данный момент это остается первостепенной задачей. «Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — отметил Гладков.

Глава региона также сообщил, что контртеррористическая операция пока не завершена, в области проводятся необходимые действия со стороны силовых структур.

Украинские диверсанты зашли на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. Пострадали пять человек. По неофициальным данным, ранения получил замглавы Грайворона Анатолий Бляшенко, его госпитализировали с ранением голени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Белгородской области заявил об ожидающих эвакуации раненых жителях
Два дома загорелись при обстреле ВСУ приграничного российского региона
Психолог объяснил неприличный жест футболиста «Спартака» в матче против ЦСКА
Штраф до 200 тысяч могут ввести в России за укусы собак
Описаны функции российского дрона «Упырь» с VR-очками и сенсорными «перчатками»
Опытный путешественник перечислил самые грязные предметы в отелях
Губернатор Белгородской области отчитался о ходе зачистки региона от диверсантов
Губернатор Белгородской области заявил о гибели женщины при эвакуации
Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Российский полковник назвал препятствие для применение ВСУ истребителей F-16
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.