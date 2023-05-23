Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:07, 23 мая 2023Россия

Военкоры сообщили о захвате в Белгородской области американского БТР

RusVesna: российские военные захватили американский БТР MaxxPro в Белгородской области

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинские диверсанты пересекли российскую границу в Белгородской области на американских бронетранспортерах. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Речь идет о MRAP International М1224 MaxxPro. Эти БТР с усиленной противоминной и противозасадной защитой были переданы Пентагоном в рамках военной помощи Киеву.

Одна из таких машин была обнаружена в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области. По утверждению военкоров, диверсанты бросили БТР при отступлении.

О том, что в Белгородскую область проникли украинские диверсанты, стало известно днем 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации противника участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к вторжению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкоры сообщили о захвате в Белгородской области американского БТР
В программе Мясникова назвали базовые косметические средства для женщин
В Конгрессе обвинили Байдена в возможном дефолте в США
Жителей европейской части России предупредили о дождях и граде
Ирина Шейк снялась в полупрозрачном платье без нижнего белья
Россия обвинила США в манипулировании данными по СНВ
Глава Минфина США допустила объявление дефолта уже 1 июня
Эрдоган сообщил о планах разработать новую конституцию Турции
Минфин США предупредил о последствиях из-за бездействия по госдолгу
Стали известны последствия наказания для «Ювентуса»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.