RusVesna: российские военные захватили американский БТР MaxxPro в Белгородской области

Украинские диверсанты пересекли российскую границу в Белгородской области на американских бронетранспортерах. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Речь идет о MRAP International М1224 MaxxPro. Эти БТР с усиленной противоминной и противозасадной защитой были переданы Пентагоном в рамках военной помощи Киеву.

Одна из таких машин была обнаружена в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области. По утверждению военкоров, диверсанты бросили БТР при отступлении.

О том, что в Белгородскую область проникли украинские диверсанты, стало известно днем 22 мая. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противника заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации противника участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к вторжению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине», — сказал он.