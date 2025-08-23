Бывший СССР
Разбившийся на Украине летчик ВСУ оказался «призраком Киева»

«Страна.ua»: Разбившийся летчик ВСУ Бондарь оказался одним из «призраков Киева»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Бондарь, разбившийся в ночь на субботу, 23 августа, на истребителе МиГ-29, оказался одним из «призраков Киева». Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Разбившийся при посадке пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как "Призрак Киева". Он занимал должность заместителя командира эскадрильи», — говорится в публикации.

Уточняется, что Бондарь преподавал в украинском Национальном авиационном университете. После начала специальной военной операции он отправился на фронт. Боевые вылеты летчик выполнял на самолетах Л-39 и МиГ-29.

О гибели Бондаря ранее заявляли в ВСУ. Сообщалось, что МиГ-29 под его управлением разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания.

