ВСУ сообщили о смерти пилота в катастрофе с истребителем МиГ-29

ВСУ: Ночью разбился украинский МиГ-29 при заходе на посадку, пилот Бондарь погиб

В ночь на 23 августа произошла авиакатастрофа с украинским истребителем МиГ-29. Самолет разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания, сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным украинской армии, в результате катастрофы погиб пилот — майор Сергей Бондарь 1979 года рождения.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что ВС России сбили украинский истребитель Су-27 на запорожском участке фронта. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, самолет был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО), судьба пилота неизвестна.