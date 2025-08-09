Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 9 августа 2025Бывший СССР

ВС России сбили украинский истребитель Су-27

Рогов сообщил о сбитом истребителе Су-27 ВСУ на запорожском участке фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России сбили истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«На запорожском фронте армия России сбила истребитель Су-27 ВСУ», — написал он.

Рогов уточнил, что самолет был уничтожен силами противовоздушной обороны ВС России. Судьба пилота неизвестна.

Ранее, 8 августа, Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из трех крупных опорных пунктов в Степногорске Запорожской области. По его словам, два пункта были заняты бойцами ВС РФ, третий — полностью разнесен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась новая версия условий Путина по заключению мира на Украине

    Во Франции заявили о полном смятении после анонса встречи Путина и Трампа

    Раскрыта судьба сочинского рынка после массового отравления людей чачей

    Узбекистан захотел построить большую АЭС с «Росатомом»

    Подозреваемых в ограблении отделения почты в Москве задержали

    Российский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

    Стало известно о введении режима ЧС в российском городе

    ВС России сбили украинский истребитель Су-27

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о деградации российского спорта

    Единственный глава ФБР и ЦРУ умер в возрасте 101 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости