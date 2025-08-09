Рогов сообщил о сбитом истребителе Су-27 ВСУ на запорожском участке фронта

Вооруженные силы (ВС) России сбили истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«На запорожском фронте армия России сбила истребитель Су-27 ВСУ», — написал он.

Рогов уточнил, что самолет был уничтожен силами противовоздушной обороны ВС России. Судьба пилота неизвестна.

Ранее, 8 августа, Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из трех крупных опорных пунктов в Степногорске Запорожской области. По его словам, два пункта были заняты бойцами ВС РФ, третий — полностью разнесен.