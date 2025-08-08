Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 8 августа 2025Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

Рогов: Российские войска выбили ВСУ из трех опорных пунктов в Степногорске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех крупных опорных пунктов в Степногорске Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши штурмовые отряды десантников ведут бои за освобождение Степногорска. Из последних успехов — противник выбит из трех крупных опорных пунктов. Два пункта заняты нашими бойцами, третий — полностью разнесен», — рассказал он.

Ранее стало известно, что украинское командование начало перебрасывать новые подразделения в Запорожскую область. Они участвуют в боях в районе Орехова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник сверхсекретного подразделения МВД России арестован. Он должен был бороться с хакерами, но сам занялся киберпреступностью

    Два российских села засыпало пеплом

    Раскрыта судьба избившего российского подростка 16-летнего мигранта

    «Слышали? Что-то бомбануло». Туристам в панике пришлось покидать пляжи Сочи из-за атаки беспилотников

    Момент уничтожения дрона ВСУ над российским курортным поселком сняли на видео

    Способ устроить пожар через взлом зарядки описали

    Доходы россиян выросли

    В России подтвердили сроки встречи Путина и Трампа

    В курортном российском регионе обнаружили обломки беспилотников после работы ПВО

    Палестина поблагодарила Германию за приостановку экспорта оружия Израилю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости