Российские войска выбили ВСУ из крупных опорных пунктов

Рогов: Российские войска выбили ВСУ из трех опорных пунктов в Степногорске

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех крупных опорных пунктов в Степногорске Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши штурмовые отряды десантников ведут бои за освобождение Степногорска. Из последних успехов — противник выбит из трех крупных опорных пунктов. Два пункта заняты нашими бойцами, третий — полностью разнесен», — рассказал он.

Ранее стало известно, что украинское командование начало перебрасывать новые подразделения в Запорожскую область. Они участвуют в боях в районе Орехова.