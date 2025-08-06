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23:59, 6 августа 2025Бывший СССР

ВСУ начали перебрасывать новые подразделения в Запорожскую область

РИА Новости: ВСУ перебрасывают подразделения на участок в районе Орехова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают новые подразделения на один из участков в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» с позывным Грибник.

«Противник оценил наш напор и пытается перекинуть более свежие части, поскольку части, которые стоят против нас долго, понесли ощутимые потери», — указал военный.

Ранее ВС России удалось отбить крупную контратаку украинских войск на село Каменское в Запорожской области и обратить ВСУ в бегство.

До этого стала известна причина срочного визита главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область. Сообщалось, что главком спешно прибыл на подконтрольную Киеву часть региона из-за угрозы обрушения фронта, получив неутешительные сводки и донесения от подразделений.

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