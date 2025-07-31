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00:11, 31 июля 2025Россия

В России объяснили причину срочного визита главкома ВСУ в Запорожскую область

Рогов: Сырский срочно прибыл в Запорожскую область из-за угрозы обрушения фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости объяснил причину срочного визита главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в Запорожскую область.

Он отметил, что главком спешно прибыл на подконтрольную Киеву часть региона из-за угрозы обрушения фронта, получив неутешительные сводки и донесения от подразделений.

«Поэтому решил собственными глазами это увидеть, понять и попытаться остановить неизбежное», — добавил Рогов.

Ранее Сырский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России усиливают наступательные действия на запорожском направлении. «Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское», — уточнил главком.

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