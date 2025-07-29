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20:00, 29 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ прокомментировал ситуацию на запорожском направлении

Главком ВСУ Сырский: ВС России усиливают наступление на запорожском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал ситуацию на запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России усиливают наступательные действия, цитирует его «РБК-Украина».

«Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населенного пункта Каменское», — заявил украинский главком.

По его словам, ВС России активно применяют управляемые авиабомбы, артиллерию и ударные беспилотники.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Рэйз рассказал об отступлении украинских военнослужащих в Запорожской области. Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами армии РФ.

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