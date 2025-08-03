Российские войска отбили крупную контратаку и обратили ВСУ в бегство

Рогов заявил, что российские военные отбили контратаку ВСУ на село Каменское

Армия России отбила крупную контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Каменское в Запорожской области и обратила противника в бегство. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ использовали нескольких штурмовых групп и боевую технику при воздушной поддержке большого числа дронов, однако, несмотря на это, были остановлены.

«Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков», — добавил Рогов. Как уточнил собеседник агентства, контратака проводилась с северо-востока.

Ранее российский боец с позывным Байкал рассказал, что ВСУ создавали «подземные города» в районе Каменского.