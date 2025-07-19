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10:27, 19 июля 2025Россия

Российские военные рассказали о подземных городах ВСУ в зоне СВО

Российский боец Байкал: ВСУ накопали подземные города в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали подземные города в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал начальник штаба парашютно-десантного батальона Вооруженных сил России с позывным Байкал, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о Каменском в Запорожской области, который ранее был взят под контроль российскими войсками. Боевые действия в населенном пункте длились три недели.

«Противник (…) накопал там целые подземные города, подземные пути сообщения между подвалами, домами, огневыми точками», — рассказал боец.

По словам Байкала, после зачистки основной части Каменского штурмовики продвинулись к северной окраине.

Ранее сообщалось, что бойцы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались сбежать из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области, который имеет подземный ход на территорию Сумской области.

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