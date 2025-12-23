Российская «Герань» врезалась в вертолет героя Украины

Во время налета «Гераней» был уничтожен летчик-герой Украины Шемет

Российский ударный беспилотник типа «Герань» уничтожил героя Украины, боевого пилота Александра Шемета. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в Telegram.

17 декабря вертолет Ми-24 под управлением 55-летнего Шемета вылетел на перехват дронов в Черкасской области. Борт держал постоянную связь с пунктом управления, однако в какой-то момент машина перестала фиксироваться радарами. Позднее были найдены обломки вертолета и четыре тела. Предварительное расследование указывает на столкновение вертолета с беспилотником.

Александр Шемет являлся выпускником Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков (ВВАУЛ). Он воевал в Донбассе с 2015 года. Telegram-канал «Воевода вещает» выяснил, что он получил звание героя Украины за последний успешный авиационный прорыв на завод «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года.

Ранее стало известно, что на Украине разбился пилот Сергей Бондарь, которого считали одним из «Призраков Киева». Сразу после начала специальной военной операции он отправился на фронт, где выполнял вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.