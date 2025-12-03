На Украине рассказали о появлении «Призрака Киева»

Призрака Киева придумали в креативной команде Сухопутных войск ВСУ

Украинскую легенду о крайне результативном летчике, известном как «Призрак Киева», придумали члены креативной команды Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственной за коммуникации ведомства, для подъема боевого духа среди военных и гражданских. Об этом сообщает «Украинская правда».

Издание приводит слова членов этой команды, которые придумали легенду в конце февраля 2022 года. Как отметили журналисты, изначально рассматривался вариант названия «Киевский мститель». Отмечается, что реакция публики на вымысел подтолкнула коммуникационщиков Сухопутных войск к развитию креативов, среди которых также оказалась история о женском спецподразделении «Валькирии Киева».

Экс-начальник Центра мониторинга информпространства и противодействия командования Сухопутных войск ВСУ, бывший спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», ныне возглавляющий государственное информагентство «Укринформ» полковник Сергей Череватый, под чьим руководством создавались легенды, в комментарии изданию заявил, что считает распространение таких историй пропагандой на пользу общества, а не ложью. Как уточнили журналисты, впоследствии многие творения его команды были названы «байрактарщиной».

При этом другие собеседники издания выразили скепсис относительно положительного эффекта от такой пропаганды. По словам одного из офицеров, участвовавших в боевых действиях в первые месяцы конфликта, никто из его сослуживцев не говорил о том, что им помогла пропаганда. Он подчеркнул, что в рядах ВСУ был хаос, военным было «не до веселых песенок».

Ранее стало известно, что на Украине разбился пилот Сергей Бондарь, которого считали одним из «Призраков Киева». Сразу после начала специальной военной операции он отправился на фронт, где выполнял вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.