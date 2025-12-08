Российская «Герань-2» научилась «оглядываться» назад

Российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида

Российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, опубликовавшего соответствующий кадр, ударный беспилотник мог получить поворотную или статическую камеру, которая позволит ему «оглядываться» назад, что необходимо для того, чтобы оператор понимал, пытаются ли дрон перехватить.

Ранее Telegram-канал заметил, что реактивные дроны «Герань», атаковавшие объекты в Чернигове, «были оснащены модулем автонаведения и селекции целей, а также системой распознавания объектов на земле», в связи с чем по технологичности они скорее занимают положение между крылатыми и авиационными ракетами.

В декабре обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик отмечал, что перехват российских ударных дронов-камикадзе линейки «Герань», оснащенных ракетой класса «воздух-воздух» Р-60, представляет опасность для истребителей Вооруженных сил Украины.