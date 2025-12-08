Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:06, 8 декабря 2025Наука и техника

Новая технология российских «Гераней» вызвала вопрос

Прилетевшие в Чернигов российские дроны «Герань» были оснащены новой технологией
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Военная хроника»

Прилетевшие в украинский город Чернигов российские дроны «Герань» были оснащены новой технологией, которая вызвала вопрос у Telegram-канала «Военная хроника».

По данным издания, российские реактивные дроны, атаковавшие объекты в Чернигове, «были оснащены модулем автонаведения и селекции целей, а также системой распознавания объектов на земле», в связи с чем по технологичности они скорее занимают промежуточное положение между крылатыми и авиационными ракетами.

«Особенно интересно — какая система связи используется на дронах, чтобы у оператора была возможность поражать цели в режиме реального времени», — пишет издание.

Военная хроника утверждает, что основным сенсором выступает камера, работающая в оптическим или инфракрасном режиме, данные с которой анализирует нейросеть, и, после сопоставления с шаблоном, передает их оператору для коррекции и подтверждения атаки.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотные летательные аппараты «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

Также в декабре обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что перехват российских ударных дронов-камикадзе линейки «Герань», оснащенных ракетой класса «воздух-воздух» Р-60, представляет опасность для истребителей Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Новая технология российских «Гераней» вызвала вопрос

    56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в наряде с глубоким декольте

    В России объяснили травмы у новобранцев ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok