Бывший СССР
08:10, 6 декабря 2025

Российские БПЛА атаковали объекты в Киевской области

БПЛА «Герань-3» атаковали склады в Киевской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань-3» атаковали склады в Киевской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что под удар попали склады в городах Белая Церковь и Вышгород. После атаки местные жители увидели сильное пламя.

Кроме того, взрывы были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Одесской областях.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС. Пожар на электростанции сняли на видео.

