Бывший СССР
04:29, 6 декабря 2025Бывший СССР

Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликовано видео последствий массированной атаки на Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Кадры разместил Telegram-канал «ХДніпро 🇺🇦».

Стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС.

До этого было опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове Киевской области.

Ранее расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

