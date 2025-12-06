Появились кадры пожара после массированной атаки на Криворожскую ТЭС

Опубликовано видео последствий массированной атаки на Криворожскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Кадры разместил Telegram-канал «ХДніпро 🇺🇦».

Стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС.

До этого было опубликовано новое видео мощнейшего взрыва и яркого зарева в Фастове Киевской области.

Ранее расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.