Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:43, 12 января 2026Наука и техника

В США оценили новейшую «Герань»

BI: Запуск «Герани-5» с борта штурмовика Су-25 увеличит дальность дрона
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новый российский дрон-камикадзе, который на Украине отнесли к семейству аппаратов «Герань», получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета. Возможности беспилотника оценило американское издание Business Insider (BI).

Считается, что в России прорабатывают возможность запуска «Гераней-5» с борта штурмовиков Су-25. Сейчас самолеты используют для стрельбы по площадным целям неуправляемыми ракетами.

«Использование беспилотника таким образом, вероятно, значительно увеличило бы его дальность, поскольку Су-25 может пролететь некоторое расстояние, прежде чем запускать "Герань-5"», — пишет издание.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

В публикации напомнили, что дроны-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3» стартуют к целям с наземных пусковых установок.

В январе Киев заявил, что Вооруженные силы России впервые применили реактивные «Герани-5» в ходе специальной военной операции. Дальность аппарата с боевой частью весом 90 килограммов составляет около тысячи километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Малышева раскрыла простой тест для определения инсульта

    Пожертвования украинцам спустили на шопинг и пиццу

    Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

    В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

    Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

    В России отреагировали на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

    Сын Кадырова высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok