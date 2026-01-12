В США оценили новейшую «Герань»

BI: Запуск «Герани-5» с борта штурмовика Су-25 увеличит дальность дрона

Новый российский дрон-камикадзе, который на Украине отнесли к семейству аппаратов «Герань», получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета. Возможности беспилотника оценило американское издание Business Insider (BI).

Считается, что в России прорабатывают возможность запуска «Гераней-5» с борта штурмовиков Су-25. Сейчас самолеты используют для стрельбы по площадным целям неуправляемыми ракетами.

«Использование беспилотника таким образом, вероятно, значительно увеличило бы его дальность, поскольку Су-25 может пролететь некоторое расстояние, прежде чем запускать "Герань-5"», — пишет издание.

В публикации напомнили, что дроны-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3» стартуют к целям с наземных пусковых установок.

В январе Киев заявил, что Вооруженные силы России впервые применили реактивные «Герани-5» в ходе специальной военной операции. Дальность аппарата с боевой частью весом 90 килограммов составляет около тысячи километров.