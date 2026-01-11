Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 11 января 2026Бывший СССР

На Украине заявили о применении Россией новых дронов

В ГУР Украины заявили, что ВС России впервые применили новые БПЛА «Герань-5»
Андрей Шеньшаков

Фото: isoprotonic / Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы России впервые применили в ходе специальной военной операции (СВО) новые реактивные беспилотники «Герань-5». Об этом Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило в официальном Telegram-канале.

Ведомство заявило, что первое применение новых БПЛА произошло в первые дни 2026 года. По информации источника, масса боевой части дрона составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

ГУР уточняет, что Россия может прорабатывать варианты применения «Герань-5» с авиационных носителей, например, с самолетов Су-25, чтобы увеличить дальность и удешевить использование. Также есть информация, что дроны могут быть оснащены ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанес удар по предприятию под Черниговом, на котором собирали реактивные беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД отреагировали на слова главы Минобороны Великобритании о «похищении» Путина

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Стало известно о подозрениях НАБУ в адрес депутатов Верховной Рады

    Военных США призвали не выполнять приказы Трампа

    Власти назвали атаку ВСУ на российский регион одной из самых мощных с начала СВО

    Названы возможные сроки открытия неработающего из-за нехватки россиян аэропорта Европы

    Высота сугробов в Москве превысила климатическую норму

    ВСУ попытались установить флаг на здании администрации в Купянске

    На Украине заявили о применении Россией новых дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok