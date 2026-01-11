На Украине заявили о применении Россией новых дронов

В ГУР Украины заявили, что ВС России впервые применили новые БПЛА «Герань-5»

Вооруженные силы России впервые применили в ходе специальной военной операции (СВО) новые реактивные беспилотники «Герань-5». Об этом Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило в официальном Telegram-канале.

Ведомство заявило, что первое применение новых БПЛА произошло в первые дни 2026 года. По информации источника, масса боевой части дрона составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

ГУР уточняет, что Россия может прорабатывать варианты применения «Герань-5» с авиационных носителей, например, с самолетов Су-25, чтобы увеличить дальность и удешевить использование. Также есть информация, что дроны могут быть оснащены ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанес удар по предприятию под Черниговом, на котором собирали реактивные беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).