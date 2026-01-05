Стало известно об ударе по ключевому узлу сборки беспилотников ВСУ

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ключевому узлу сборки БПЛА в Черниговской области

Под Черниговом был нанесен удар по предприятию, собиравшему реактивные беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Целью стало предприятие, задействованное в изготовлении и сборке реактивных беспилотников», — сказал Лебедев.

Подпольщик отметил, что, благодаря удару, был фактически выведен из строя ключевой узел региональной сборочной цепочки беспилотников. Также, по информации Лебедева, российскими силами были нанесены удары по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО.

Ранее сообщалось об ударе российских военных по украинской энергетике и военным объектам. Были задействованы беспилотники «Герань-3» и оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М».