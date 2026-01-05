ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

ВС России ударили по украинской энергетике беспилотниками «Герань-3»

ВС России атаковали украинскую энергетику и военные объекты. Удары наносились беспилотниками «Герань-3» и оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М».

Первые сообщения об атаке появились около 01:30 ночи. Взрывы прогремели в городе Славутич Киевской области. Удары наносились по подстанции 330 киловольт. В результате атаки в городе начались перебои с электроэнергией.

Серия взрывов также прогремела в Киеве. По предварительным данным, ВС России атаковали теплоэлектроцентраль Украины ТЭЦ-6.

Кроме того, после ударов ракет «Искандер-М» в городе Чернигов начался крупный пожар. Прогремело минимум шесть взрывов. Также известно, что на месте прилетов были видны повторные детонации. Местные власти подтвердили, что было атаковано «одно из предприятий». Российская армия также ударила по местной ТЭЦ. По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», Чернигов атаковали шесть ракет, еще две ударили по 169-му учебному центру сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Десна.

Целями беспилотников и ракет ВС России стали также объекты инфраструктуры в Харькове. Их атаковали как минимум дважды.

ВСУ сообщили о взлете ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160

Вооруженные силы Украины испугались массированных ударов с помощью российских ракетоносцев.

Противник сообщает о взлете около 10 ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Видимо, к утру будет очередной массированный удар Telegram-канал «Военный Осведомитель

В октябре журнал The National Interest писал, что Ту-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов. В статье говорилось, что стратегические ракетоносцы способны запускать крылатые ракеты с обычными и ядерными боевыми частями, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Также их используют для демонстрации силы.

Отмечалось, что ракетоносцы обеспечивают России возможность глобального охвата.

Россия запустила по Украине более 100 тысяч дронов за год

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия в 2025 году запустила по территории Украины более 100 тысяч дронов. Отмечается, что помимо ударных беспилотников, по целям прилетело более 60 тысяч управляемых авиабомб и около 2 400 ракет разных типов. Над Украиной еженедельно фиксировались тысячи воздушных целей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, в свою очередь, отметил, что ВС России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта. Кроме того, российские войска используют от 1,5 тысячи до 2 тысяч беспилотников, сбрасывающих боеприпасы, подчеркнул он.

Что касается беспилотников, то здесь примерно паритет. На данный момент мы используем немного больше FPV-дронов, чем россияне Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

В декабре стало известно, что Россия начала применять дроны типа «Герань» с боевой частью массой до 100 килограммов. Речь идет о модификации «Герань-2», оснащенной сразу двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками БСТ-52 массой по 50 килограммов каждый.