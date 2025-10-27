Наука и техника
В США рассказали о российских самолетах для «геополитической декорации»

TNI: Полеты ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС напоминают противникам о силе России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Стратегические ракетоносцы Т-95МС и Ту-160 способны напоминать противникам о силе России в ходе регулярных полетов. О роли самолетов рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что ракетоносцы обеспечивают России возможность глобального охвата. Ту-95МС и Ту-160 способны запускать крылатые ракеты с обычными и ядерными боевыми частями, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника. Также их используют для демонстрации силы.

«Бомбардировщики часто используются в качестве геополитической декорации — бомбят цели в Сирии, совершают полеты вблизи Аляски или Японии и напоминают противникам России о том, что Кремль все еще может демонстрировать силу вдали от дома», — пишет издание.

Материалы по теме:
Ту-160: история создания и характеристики. Почему этот самолет актуален и сегодня?
Ту-160: история создания и характеристики.Почему этот самолет актуален и сегодня?
10 января 2025
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

Ранее в октябре Минобороны России сообщило, что Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над Японским морем. В ведомстве подчеркнули, что подобные полеты выполняют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

