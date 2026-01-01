Реклама

На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

Россия в 2025 году запустила по Украине более 100 тысяч дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Россия в 2025 году запустила по территории Украины более 100 тысяч дронов. Об этом сообщает издание United 24 со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо ударных беспилотников, по целям прилетело более 60 тысяч управляемых авиабомб и около 2 400 ракет разных типов. Над Украиной еженедельно фиксировались тысячи воздушных целей.

Ранее стало известно, что Россия начала применять дроны типа «Герань» с боевой частью массой до 100 килограммов. Речь идет о модификации «Герань-2», оснащенной сразу двумя двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками БСТ-52 массой по 50 килограммов каждый.

В декабре главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия России ежедневно запускает от четырех до пяти тысяч дронов-камикадзе по украинским позициям вдоль линии фронта. Кроме того, ВС России используют от 1,5 тысячи до 2 тысяч беспилотников, сбрасывающих боеприпасы

