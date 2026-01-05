Реклама

07:41, 5 января 2026

Появились подробности ночных ударов ВС России по Украине

ВС России атаковали ТЭЦ-6 в Киеве
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по Украине, в том числе атаковали ТЭЦ-6 в Киеве. Подробности появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

В частности, в городе Славутич Киевской области под удар попала подстанция мощностью 330 киловольт. После этого населенный пункт остался без света.

Также после ударов ракет класса «Искандер-М» по Чернигову в городе прозвучали шесть взрывов, после чего начался пожар. Удар пришелся по местной ТЭЦ, а также одному из предприятий.

Кроме того, в Харькове беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань-3» минимум дважды атаковали инфраструктурные объекты.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что в четырех украинских областях (Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской) зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».

