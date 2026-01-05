Военблогер сообщил о прилетах «Гераней» по Украине

Рожин: В Киевской области зафиксированы прилеты «Гераней»

В четырех украинских областях (Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской) зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Киевской области после прилетов уже начались новые перебои с электроэнергией», — написал Рожин.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотные летательные аппараты серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины.