Военблогер сообщил о прилетах «Гераней» по Украине

В четырех украинских областях (Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской) зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.
«В Киевской области после прилетов уже начались новые перебои с электроэнергией», — написал Рожин.
Ранее стало известно, что российские ударные беспилотные летательные аппараты серии «Герань» начали оснащать инфракрасными прожекторами с целью ослепления зенитных FPV-дронов Вооруженных сил Украины.