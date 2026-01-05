ВС России нанесли массированный удар по целям в Черниговский области

ВС России нанесли массированный удар по целям в Черниговский области Украины с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что шесть ракет атаковали цель Чернигове, еще две ракеты — 169-й учебный центр сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Десна.

Ранее сообщалось, что в ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160.

До этого российский военный поразил украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат типа «Баба-Яга» в Донецкой народной республике с применением веревки.