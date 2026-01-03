Реклама

Российский военный поразил украинский дрон с помощью веревки

Российский военный поразил БПЛА «Баба-Яга» в ДНР с помощью веревки
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Российский военный поразил украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-Яга» в Донецкой народной республике (ДНР) с применением веревки, рассказал оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм» с позывным Крепыш. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дрон для ударов по российским штурмовым подразделениям. Он уточнил, что обнаружил украинский беспилотник в воздухе. Бойцу удалось «заарканить» БПЛА украинской стороны.

«Подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою веревку», — указал он. При этом собственный дрон удалось сохранить.

Ранее российский боец уничтожил «Бабу-ягу» противопехотной миной.

