В ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев

ВСУ сообщили о взлете около 10 российских ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Противник сообщает о взлете около 10 ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Видимо, к утру будет очередной массированный удар», — говорится в сообщении.

Ранее российский военный поразил украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат типа «Баба-Яга» в Донецкой народной республике с применением веревки.

До этого начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что за декабрь 2025 года российские войска взяли под контроль свыше 30 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Кроме того, занято более 700 квадратных километров территории. Герасимов подчеркнул, что это самый высокий месячный показатель продвижения за весь прошедший год.