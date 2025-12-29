В Минобороны отчитались о взятых армией России территориях в декабре

Герасимов: За декабрь 2025-го армия России взяла 32 населенных пункта

За декабрь 2025 года армия России взяла под контроль 32 населенных пункта. Об этом отчитался начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Кроме того, удалось занять более 700 квадратных километров территории, пояснил он.

Герасимов отметил, что это самый высокий показатель продвижения за месяц за весь уходящий год.

По его данным, сейчас завершено освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва.

Как указал Герасимов, противник пытается замедлить темпы продвижения российских войск.

27 декабря Генштаб объявил о крупных успехах в зоне специальной военной операции (СВО). Российские войска пробиваются к Славянску.

Тогда же Герасимов доложил президенту России о взятии под контроль города Степногорск в Запорожской области.