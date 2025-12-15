Реклама

Бывший СССР
01:09, 15 декабря 2025Бывший СССР

На Украине испугались российских «Гераней» с двойным зарядом

RusVesna: На Украине заметили «Герани» с двойным зарядом массой до 100 кг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Россия начала применять дроны типа «Герань» с двойной боевой частью массой до 100 килограммов. Об этом сообщил специалист Вооруженных сил Украины (ВСУ) по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Речь идет о модификации российских дронов типа «Герань-2», оснащенной двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками БСТ-52 массой по 50 килограммов каждый, уточняет Telegram-канал «Русское оружие»,

Утром 12 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый». Такой летательный аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

