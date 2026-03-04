«Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

Военэксперт Анпилогов: За атакой Киева на российский газовоз стоит страна НАТО

Российский газовоз «Арктик Метагаз» атаковали в Средиземном море. По информации Минтранса России, судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами (БЭК). Предположительно, они были выпущены с побережья Ливии. Однако военный эксперт Алексей Анпилогов допустил, что за атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море может стоять страна НАТО.

Аналитик сравнил атаку на российское судно с подрывом «Северных потоков». По его мнению, эти две ситуации имеют «концептуально схожую картину». В связи с чем Украина может быть лишь ширмой, считает эксперт.

С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций Алексей Анпилогов военный эксперт

Аналитик отметил, что использование безэкипажных катеров в отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. «БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», — пояснил он. Однако, по словам эксперта, Киев не обладает необходимым для проведения атак морскими беспилотниками флотом, а использование торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи.

Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказание. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО Алексей Анпилогов военный эксперт

В частности, по мнению военного эксперта, к атаке на российское судно в первую очередь могут быть причастны Великобритания или Франция. Также это могут быть Германия или Польша, считает Анпилогов. «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя», — указал эксперт. При этом он не исключил, что «европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме», так как Киев находится в состоянии конфликта с Москвой, и «такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества».

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Аналитик заявил, что страны Европейского союза и НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского сжиженного природного газа (СПГ) по миру. Таким образом Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой.

При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих Алексей Анпилогов военный эксперт

В связи с этим аналитик отметил, что любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом будут двигать цены вверх. И это коснется в том числе европейских потребителей.

Украину уличили в попытке распространить конфликт с Россией на Средиземное море

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что атакой на российский газовоз Киев решил напомнить о себе США, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток. Он также назвал действия украинской стороны попыткой представить себя в глазах американского президента Дональда Трампа в образе санкционных охранников.

Эксперт выразил мнение, что целью атаковавших был не конкретный газовоз. «Не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», — пояснил он.

Кроме того, указал Юшков, Киев такими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. «Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», — предупредил аналитик.

Москва назвала атаку на газовоз актом терроризма

Президент России Владимир Путин назвал террористической атаку Украины на российский газовоз в Средиземном море.

Это террористическая атака. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода Владимир Путин президент России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также назвала нападение на танкер безэкипажными катерами актом терроризма.

Подобные действия, если они подтвердятся, являются актом терроризма, вопиющим нарушением норм международного права и представляют собой прямую угрозу безопасности судоходства Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также напомнила, что при атаке на загруженный газовоз наносится еще и колоссальный ущерб окружающей среде.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — заключила Захарова.

Раскрыта судьба экипажа атакованного газовоза

Нападение произошло 3 марта вблизи территориальных вод Мальты. Однако эта входящая в Европейский союз страна отказалась эвакуировать экипаж судна.

«По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне ее компетенции», — сообщили в российской дипмиссии.

Однако, по информации Минтранса России, благодаря действиям мальтийских и российских спасательных служб были спасены все члены экипажа — 30 российских граждан. Как уточнил официальный представитель Министерства транспорта России Николай Шестаков, двое пострадавших при атаке моряков были направлены в больницу Бенгази.

Фото: Esam Al-Fetori / Reuters

Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Там им будет оказана необходимая медицинская помощь Николай Шестаков официальный представитель Министерства транспорта России

В МИД России подтвердили, что все 30 членов экипажа спасены. В ведомстве уточнили, что двое моряков получили ожоги. Им оказывается медицинская помощь.