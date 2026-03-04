Реклама

18:23, 4 марта 2026Мир

Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза

Мальта отказалась эвакуировать экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: HDStockVideoo / Shutterstock / Fotodom

Власти Мальты отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза «Арктик Метагаз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

«По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами ее поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне ее компетенции», — отметили в дипмиссии.

3 марта российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты. Они были выпущены с побережья Ливии. 30 российских граждан, которые находились на борту судна, были спасены благодаря действиям мальтийских и российских спасательных служб.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя атаку, заявил, что Украина предпринимает попытки перерезать мореходные пути, по которым движутся российские корабли.

