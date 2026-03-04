Реклама

18:17, 4 марта 2026Мир

Стала известна судьба пострадавших при атаке на российский газовоз в Средиземном море

Минтранс: Пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Двое моряков, пострадавших после атаки на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, направлены в больницу Бенгази. Об этом сообщил официальный представитель Министерства транспорта России Николай Шестаков, передает РИА Новости.

«Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Там им будет оказана необходимая медицинская помощь», — отметил представитель ведомства.

Ранее в Минтрансе сообщили, что Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз». Утверждается, что 3 марта судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты. Они были выпущены с побережья Ливии.

Как уточнили в ведомстве, благодаря действиям мальтийских и российских спасательных служб были спасены все члены экипажа — 30 российских граждан.

