Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 4 марта 2026Мир

Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз

Анпилогов: За атакой на российский газовоз может стоять Британия или Франция
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom White / Pool via Reuters

Страна НАТО — Британия или Франция — может стоят за атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море при помощи безэкипажных катеров. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» порассуждал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, у этих стран гораздо больше, нежели чем у Украины, технических возможностей для таких операций.

«Атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», — пояснил специалист, добавив, что с начала спецоперации Украина является для западных стран некой ширмой для проведения различных операций против РФ. В том числе, так было с «Северными потоками», указал Анпилогов.

Он добавил, что отсутствие флота у Киева не дает ему возможности проводить атаки при помощи морских беспилотников, а для защищенного проведения подобной операции нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания.

Помимо вышеупомянутых стран, собеседник газеты среди тех, кого можно назвать возможным организатором атаки, назвал также Германию и Польшу, имеющих серьезную школу морских диверсантов.

Ранее сообщалось, что удар по газовозу был нанесен с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров. Как указали после этого в Госдуме, Украина таким образом пытается нарушить морские логистические цепочки, по которым осуществляется перевозка российских грузов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Иранский кризис оказался чреват ростом цен на овощи в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok