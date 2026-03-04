Анпилогов: За атакой на российский газовоз может стоять Британия или Франция

Страна НАТО — Британия или Франция — может стоят за атакой на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море при помощи безэкипажных катеров. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» порассуждал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его словам, у этих стран гораздо больше, нежели чем у Украины, технических возможностей для таких операций.

«Атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», — пояснил специалист, добавив, что с начала спецоперации Украина является для западных стран некой ширмой для проведения различных операций против РФ. В том числе, так было с «Северными потоками», указал Анпилогов.

Он добавил, что отсутствие флота у Киева не дает ему возможности проводить атаки при помощи морских беспилотников, а для защищенного проведения подобной операции нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания.

Помимо вышеупомянутых стран, собеседник газеты среди тех, кого можно назвать возможным организатором атаки, назвал также Германию и Польшу, имеющих серьезную школу морских диверсантов.

Ранее сообщалось, что удар по газовозу был нанесен с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров. Как указали после этого в Госдуме, Украина таким образом пытается нарушить морские логистические цепочки, по которым осуществляется перевозка российских грузов.