16:31, 4 марта 2026Экономика

Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

Юшков: Украина ударом по газовозу РФ распространила конфликт на Средиземное море
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал атаку Украины на российский газовоз в Средиземном море.

По его словам, Киев таким образом хочет напомнить о себе США, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток. Спикер также назвал действия украинской стороны попыткой представить себя в глазах американского президента Дональда Трампа в образе «санкционных охранников».

«Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», — уточнил Юшков. По его мнению, произошедшее означает расползание конфликта на Украине на территорию других стран.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что Киев этими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Он отметил, что «Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России».

Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка

Игорь Юшковэксперт по энергетической безопасности

Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован 3 марта вблизи территориальных вод Мальты. На борту находились 30 членов экипажа — граждане РФ. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

