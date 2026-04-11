ВС России изменили тактику атак «Геранями»

Лебедев: ВС РФ изменили тактику атак «Геранями» и обходят ПВО в Сумской области

ВС России изменили тактику атак БПЛА «Герань» на территории Украины. Это помогает им обходить противовоздушную оборону (ПВО) Сумской области, такие данные привел координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Прошедшей ночью Сумская область подверглась атаке БПЛА «Герань-2». По меньшей мере три беспилотника работали по Сумам, еще 3–4 — по Шостке и прилегающим районам. Ключевой момент — не количество, а примененная тактика», — обратил внимание Лебедев.

По его словам, беспилотники заходили на город, набирая высоту, а затем выполняли круговые маневры с поэтапным снижением. На финальном участке пути дроны отключали двигатель, чтобы бесшумно планировать к своей цели.

Эксперт подчеркнул, что у такой стратегии сразу три преимущества: уменьшается акустическая заметность, усложняется работа ПВО по сопровождению цели, а также сокращается время реакции на конечном участке.

«Фактически речь идет о попытке обойти привычные алгоритмы противодействия, заточенные под стандартный профиль "Гераней"», — обратил внимание Лебедев.

Специалист полагает, что российские войска правильно выбрали Сумы и Шостку для отработки новой тактики, поскольку оба этих города являются узлами в приграничной логистике и обеспечении северного направления, так что удары по ним создадут угрозу и инфраструктуре, и системе снабжения в целом.

«В ближайшее время вероятно масштабирование подобной тактики на другие регионы и рост эффективности ударов при меньшем количестве БПЛА. Если тенденция закрепится, противнику придётся перестраивать систему ПВО и реагирования, что временно создаст уязвимые окна на других направлениях», — подытожил эксперт.

