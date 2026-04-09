14:45, 9 апреля 2026

В России придумали сверхдешевый беспилотник

Иван Потапов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская компания «Эквижн» при помощи искусственного интеллекта (ИИ) создала прототип сверхдешевого тяжелого беспилотника, сообщает газета «Известия».

Октокоптер взлетной массой 740 килограммов рассчитан на транспортировку грузов массой до 150 килограммов. По словам директора по продукту и инвестициям компании-разработчика Тимура Енилеева, стоимость нового дрона за счет применения аддитивных технологий и ИИ в три раза меньше, чем у аналогов. Как пишет издание, дрон может использоваться в гражданских целях, обеспечивая доставку грузов в труднодоступные районы.

В настоящее время «Эквижн» завершила разработку винтомоторной группы дрона. Полную сертификацию системы компания планирует завершить к концу года.

Опрошенные газетой эксперты разошлись в оценке перспектив нового беспилотника. В частности, коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев счел соотношение взлетной и переносимой масс нового дрона неэффективным.

В марте Telegram-канал телеканала «Вести» сообщил, что казанские изобретатели создали беспилотник на основе ИИ, который способен охотиться на другие дроны.

