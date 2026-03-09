Реклама

Наука и техника
15:27, 9 марта 2026

В Казани создан дрон-охотник с ИИ

В Казани создан дрон-камикадзе с ИИ, способный разгоняться до 300 км/ч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Казанские изобретатели создали беспилотник на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен охотиться на другие дроны. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Вести».

Журналисты «Вестей» назвали квадрокоптер быстрым, увертливым и проворным. Дрон может отслеживать объекты и при необходимости атаковать их. Беспилотник-перехватчик работает на основе ИИ.

Программу для работы дрона за полгода написали молодые ученые из Казани. Коптер работает с помощью отечественного приложения и имеет простую конструкцию — его можно быстро собрать и разобрать в полевых условиях. Беспилотник может развивать скорость до 300 километров в час на высоте до трех километров.

В материале говорится, что дрон успешно прошел десятки испытаний, а разработкой заинтересовались крупные концерны. В настоящий момент ученые подготавливают документы для получения патента на машину.

Ранее журналисты издания 19FortyFive объяснили, что американские противотанковые ракетные комплексыJavelin («Джавелин») в современных условиях все чаще заменяют дешевыми дронами-камикадзе. «Javelin — отличная система, но не идеальная», — подытожил автор медиа Исаак Зейтц.

