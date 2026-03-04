19FortyFive: Задачи ПТРК Javelin могут выполнять дешевые дроны

Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin («Джавелин») в современных условиях все чаще заменяют дешевыми дронами-камикадзе. Ненужность комплекса объяснил обозреватель 19FortyFive Исаак Зейтц.

Автор напомнил, что западные новостные агентства позиционировали поставляемые Киеву «Джавелины» как лучшие ПТРК в мире. «Этого никогда не было на самом деле. (…) Javelin — отличная система, но не идеальная», — говорится в материале.

Производитель заявляет, что Javelin — это простой в использовании комплекс. Однако, по словам Зейтца, для эффективного применения ПТРК необходима тщательная подготовка, которой не хватает Киеву. Как пишет издание, ВСУ эпизодически пытаются применять «Джавелины», но они по ряду характеристик уступают дешевым беспилотникам. Автор резюмировал, что FPV-дрон может выполнять задачи ПТРК, стоимость которого оценивают в 178-250 тысяч долларов.

В апреле 2025 года автор 19FortyFive рассказал, что российский ПТРК «Корнет» вдвое превосходит Javelin по дальности стрельбы. «Корнет-ЭМ» способен поражать цели на дистанции до 8000 метров.