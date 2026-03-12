Реклама

16:05, 12 марта 2026

В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Из-за размеров украинской территории экипажи противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут сбить российские дроны «Герань», которые теперь летают целыми «стадами». Об этом рассказал замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Они летят "стадами", а не малыми группами, как раньше. Если у нас даже наши экипажи расположены в три ряда, а летит 15 [дронов] одновременно, какие бы ребята хорошие ни были, они все равно не справятся с этой задачей», — заявил замкомандующего.

Он добавил, что при этом антидроновых экипажей не хватает, чтобы покрыть всю территорию Украины.

Ранее на видео попал удар беспилотников «Герань» по Великой Бабке в Харьковской области. Отмечалось, что целью атаки стала электроподстанция, расположенная в населенном пункте. Аналогичные объекты также были поражены в Эсхаре и Рогани.

