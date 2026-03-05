Реклама

Удар «Гераней» по Великой Бабке попал на видео

Удар российских БПЛА по энергообъектам в Харьковской области попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удары по энергообъектам в Харьковской области. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Как отметили авторы канала, целями Вооруженных сил России стали электроподстанции в населенных пунктах Великая Бабка, Рогань и Эсхар. По ним были нанесены удары при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Ранее заместитель командира 21-го отдельного подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины Егор Фирсов заявил, что российские «Герани» на ручном управлении представляют опасность для украинских войск. Он отметил, что такие беспилотники позволяют прицельно атаковать объекты украинских войск.

